https://static.news.ru/photo/38e2c56c-94ec-11e9-9db7-fa163e074e61_1024.jpg Эсекьель Понсе Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральный форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил игровой номер.

Как сообщает пресс-служба клуба, аргентинец взял себе 19-й номер, под которым в «Спартаке» в своё время выступал его соотечественник Фернандо Кавенаги.

Завершившийся сезон Понсе провёл в аренде в греческом АЕКе. В 43 матчах во всех турнирах футболист забил 21 мяч и сделал четыре результативные передачи.

В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.