Центральный форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил игровой номер.
Как сообщает пресс-служба клуба, аргентинец взял себе 19-й номер, под которым в «Спартаке» в своё время выступал его соотечественник Фернандо Кавенаги.
Завершившийся сезон Понсе провёл в аренде в греческом АЕКе. В 43 матчах во всех турнирах футболист забил 21 мяч и сделал четыре результативные передачи.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.