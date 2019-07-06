https://static.news.ru/photo/7381597c-9fe1-11e9-aad0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.

Боккетти перешёл в московскую команду в 2013 году. В составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Действующий контракт истекал по окончании сезона-2019/20. Он провёл за «красно-белых» 115 матчей и забил 5 мячей.

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