Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянский защитник Сальваторе Боккетти достигли договорённости о расторжении контракта.
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак» «Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон. 32-летний итальянец дебютировал за наш клуб в марте 2013 года, перейдя из казанского «Рубина». С тех пор он провел за красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей. В 2017 году Боккетти стал одним из творцов долгожданного чемпионства «Спартака» и выиграл с командой Суперкубок России. Сальваторе может по праву считаться образцовым легионером: он выводил «Спартак» на поле с капитанской повязкой, отлично говорит по-русски. Кроме того, футболист тесно связал свою жизнь с нашей страной: женился на девушке из России, его дети родились в Москве. ФК «Спартак-Москва» искренне благодарит Боккетти за годы, проведенные в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере. #Боккетти #Спартак
Боккетти перешёл в московскую команду в 2013 году. В составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Действующий контракт истекал по окончании сезона-2019/20. Он провёл за «красно-белых» 115 матчей и забил 5 мячей.
«Спартак-2» заявил Селихова и Реброва на новый сезон, писал News.ru