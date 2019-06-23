Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава итальянской «Ромы» Андреа Романьоли.
Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто, переговоры между сторонами находятся в активном процессе.
В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе», в составе которого принял участие в двух матчах, пропустив три гола.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.