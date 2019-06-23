https://static.news.ru/photo/7102e7f8-95da-11e9-b34a-fa163e074e61_1024.jpg Андреа Романьоли Фото: instagram.com/andrearomagnolii

Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава итальянской «Ромы» Андреа Романьоли.

Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто, переговоры между сторонами находятся в активном процессе.

В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе», в составе которого принял участие в двух матчах, пропустив три гола.

В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.