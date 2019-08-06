Московские «Спартак» и «Динамо» завершили свою битву безголевой ничьей, ЦСКА на выезде сумел переиграть казанский «Рубин», а «Локомотив» в Самаре дожал местные «Крылья Советов». News.ru представляет главных действующих лиц четвёртого тура РПЛ.

Сергей Рыжиков

«Крылья Советов»

Самарский коллектив мог уступить с более крупным счётом «Локомотиву» (1:2), если бы не уверенная игра в воротах голкипера Сергея Рыжикова. 38-летний футболист совершил за матч шесть сейвов, позволив лишь дважды затрепыхаться мячу в сетке.

Марио Фернандес

ЦСКА

Правый фланг у «армейцев» привычно силён. В Казани Марио мог стать соавтором сразу нескольких забитых мячей, но его партнёры по команде точностью не отличались. А вот Фёдор Чалов смог реализовать один из опасных моментов, который возник после передачи Фернандеса. Плюс он выиграл три верховых единоборства и сделал три отбора, что для крайнего защитника статистика вполне неплохая.

Дмитрий Чистяков

«Ростов»

Ещё в прошлом сезоне Чистяков выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Тамбов», а уже сейчас является незаменимым игроком в центре обороны «Ростова» — крепкого середняка премьер-лиги. В минувшем туре во встрече с «Уралом» футболист выиграл 18 верховых единоборств. Также на его счету пять длинных передач, которые помогли южанам начать свои атаки.

Тони Шуньич

«Динамо»

«Бело-голубые» в противоборстве со своими собратьями спартаковцами смогли не повторить ошибки домашнего матча с «Рубином» — не проиграли, проведя большую часть матча в большинстве. Шуньич уже который год является незаменимым футболистом центра обороны, в выходные он выиграл десять верховых единоборств, сделал три отбора и совершил всего два фола. Плюс он был точен в передачах — больше 80 процентов пасов достигли своей цели.

Виктор Альварес

«Арсенал»

Туляки понемногу отходят от оплеухи в еврокубках, откуда «канониров» выбил бакинский «Нефтчи». Испанец очень классно действовал на фланге в игре против «Тамбова», став соавтором забитого гола. Сначала он накрутил около боковой линии сразу троих футболистов команды соперника, а затем сделал точную подачу на Евгения Луценко. Тому оставалось лишь подставить голову под такой элегантный навес. Альварес мог отличиться и сам, но его хлёсткий удар прошёлся выше перекладины. У него, кстати, шесть отборов за игру — то есть он практически «зачехлил» всех на своём фланге.

Роман Ерёменко

«Ростов»

Южане не слишком удачно съездили в Екатеринбург, где в самой концовке встречи с местным «Уралом» добились ничьей. Но одним из лучших на поле был хавбек «Ростова» Роман Ерёменко, который сумел напомнить себя времён ЦСКА и «Рубина». Полузащитник отдал точную передачу на Сигурдарсона, который и восстановил равенство на табло. Сам Ерёменко нанёс достаточно плотный удар с дальней дистанции, который не без труда Годзюр перевёл на угловой.

Гжегож Крыховяк

«Локомотив»

«Железнодорожники» вырвали победу над «Крыльями» буквально в последние секунды встречи. Решающий мяч записан на счёт полузащитника Гжегожа Крыховяка. Интересно, что год назад поляк также принёс «Локо» победу в Самаре, но тот гол был единственным во встрече. Крыховяк своей игрой заставил забыть о том, что ещё не так давно лидером команды был Игорь Денисов. Полузащитник активно бьёт по воротам — четыре удара, два из которых пришли в створ, но и активно старается участвовать в борьбе за мяч — два выигранных верховых единоборства и один фол.

Ибрагим Цаллагов

«Сочи»

Дебютанты премьер-лиги наконец-то набрали первое очко в элите, сыграв вничью с «Уфой». Все это стало возможно благодаря уверенной игре в центре поля Ибрагима Цаллагова, которого частенько любили поставить даже на правый край обороны. Универсал. Он за встречу совершил пять отборов, одну удачную обводку, выиграл два верховых единоборства и сделал 13 длинных передач. Ещё бы ему прибавить в атакующих действиях, то южане тогда заметно прибавили бы в передней линии.

Джордже Деспотович

«Оренбург»

«Газовики» не смогли в Грозном совладать с «Ахматом», но там и не каждый может добиться результата в принципе. Подопечные Владимира Федотова находятся на стадии перестройки после расставания с лидерами. И лишь Джордже Деспотович разгоняет серые тучи, сгущающиеся над командой, — форвард красивым ударом через себя замкнул подачу с фланга. Этот его гол можно спокойно номинировать на лучший мяч минувшего тура.

Артём Дзюба

«Зенит»

Рослый нападающий «сине-бело-голубых» спас команду Сергея Семака от домашнего конфуза в игре с «Краснодаром». Дзюба смог забить уже в добавленное время, и его мяч принёс «Зениту» ничью. Данный мяч стал для игрока сборной России уже третьим в сезоне. Если он так продолжит и дальше, то уже к середине сезона сможет перекрыть свой прошлогодний показатель — восемь голов. А почему бы и нет? Плюс на его счету четыре выигранных верховых единоборства.

Фёдор Чалов

ЦСКА

Каждый забитый мяч приближает нападающего к его мечте — уехать выступать в какой-то из европейских чемпионатов. Уже во второй игре кряду точный удар Чалова принёс его команде три очка. Так было и во встрече с «Локомотивом», так случилось и сейчас. Есть информация, что на трибуне стадиона в Казани за игрой «Рубина» и ЦСКА наблюдал один из скаутов «Манчестер Юнайтед». Может, это стало дополнительным стимулом для игрока сборной России? Чалов не играет на чистых мячах, часто вступая в борьбу. Он выиграл четыре верховых единоборства, совершил два фола и один отбор. Нанёс три удара по воротам.