Московские команды «Спартак» и «Динамо» не сумели забить голов в прошедшем матче четвёртого тура чемпионата России, что стало первой «сухой» ничьей в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Стоит отметить, что «красно-белые» большую часть матча провели в меньшинстве — на 35-й минуте был удалён нападающий спартаковцев Эсекьель Понсе. News.ru подготовил самые интересные моменты встречи.