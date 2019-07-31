https://static.news.ru/photo/3e2841f6-b3ae-11e9-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев заявил, что с детства стоял на воротах.

Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шёл тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт, — цитирует Джанаева пресс-служба клуба.

Сослан Джанаев: «Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шел тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт». — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 31 июля 2019 г.

32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля текущего года голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.