Голкипер футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев заявил, что с детства стоял на воротах.
Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шёл тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт, — цитирует Джанаева пресс-служба клуба.
Сослан Джанаев: «Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шел тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще каждая позиция на поле сложная. Вратарь — неблагодарная профессия, это факт».
32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005 по 2006 год. С февраля текущего года голкипер защищал ворота футбольного клуба «Медзь». В составе польской команды он сыграл семь матчей и пропустил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что голкипер футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун покинет команду в случае подписания Джанаева, писал News.ru.