https://static.news.ru/photo/0bf0f074-a94b-11e9-8501-fa163e074e61_1024.jpg Александр Корорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Коломны Валентин Соколов, осуждённый по 282-й статье УК РФ, отбывает тюремный срок в ИК-4 Белгородской области, где сейчас находятся бывшие нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Заключённый рассказал своём мнение о недавней новости по поводу того, что экс-игроки сборной России играли в тюрьме в футбол.

По прибытии каждому заключённому положено десять дней карантина, если их не определяют в изолятор, где условия совсем кошмарные. Но футболистам в связи с медийностью ШИЗО не грозил — их, как мне сказали, сразу поместили в восьмой отряд, с улучшенными условиями. Впрочем, правила карантина одинаковы для всех, — цитирует Соколова « Советский спорт ».

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Ранее News.ru писал, что всех фигурантов дела футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.