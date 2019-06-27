https://static.news.ru/photo/7f387578-98f4-11e9-9230-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg опубликовал четыре фотографии в своём Instagram-аккаунте.

На первых двух изображён экс-игрок сборной Англии по футболу Пол Гаскойн, на двух других — сам певец.

Snoop Dogg выложил фото с интервалом в 27 лет — страдающий от алкоголизма Гаскойн и страстный поклонник курения марихуаны «Снуппи».

Таким образом он хотел показать своим подписчикам разрушающее влияние алкоголя на организм и благоприятное, по его мнение,действие каннабиса.

Ранее News.ru писал, что Гаскойн обвиняется в сексуальных домогательствах женщины во время поездки на поезде.