Известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg опубликовал четыре фотографии в своём Instagram-аккаунте.
На первых двух изображён экс-игрок сборной Англии по футболу Пол Гаскойн, на двух других — сам певец.
Snoop Dogg выложил фото с интервалом в 27 лет — страдающий от алкоголизма Гаскойн и страстный поклонник курения марихуаны «Снуппи».
Таким образом он хотел показать своим подписчикам разрушающее влияние алкоголя на организм и благоприятное, по его мнение,действие каннабиса.
Ранее News.ru писал, что Гаскойн обвиняется в сексуальных домогательствах женщины во время поездки на поезде.