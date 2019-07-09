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Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, что неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам».

Я рад оказаться в таком клубе, как «Локомотив». Я неоднократно говорил, что хочу перейти сюда, уже адаптировался, всё хорошо, — приводит слова Живоглядова корреспондент News.ru. 25-летний футболист перешёл к «красно-зелёным»...