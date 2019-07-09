Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов заявил, что к игре с болельщиками готовились неделю.
Неделю готовились к игре с болельщиками, соперник очень сложный. Тренерский состав делал акцент на оборону. Забив два мяча, нельзя расслабляться, — передаёт слова Смолова корреспондент News.ru.
После первого тайма «Локомотив» обыгрывает болельщиков со счётом 2:0. В команде «красно-зелёных» отличились Федор Смолов и Алексей Миранчук.
Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, что неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам», писал News.ru.