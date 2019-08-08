https://static.news.ru/photo/4dff675e-b9c0-11e9-bd4b-fa163e074e61_660.jpgТомаш СоучекФото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Пражский футбольный клуб «Славия» отказался продавать московскому «Спартаку» полузащитников Томаша Соучека и Алекса Краля. Об этом сообщил глава совета директоров клуба Ярослав Тврдик.
Несмотря на всё уважение к этому знаменитому клубу, «Славия» отказалась вести переговоры по обоим трансферам. Оба игрока не продаются,—написал Тврдик в своём Twitter.
Nejvyssi vedeni ruskeho klubu navstivilo v minulych dnech Ceskou republiku. I pri veskerem fotbalem respektu k vyznamu tohoto slavneho klubu Slavia odmitla vubec zahajit i zdvorilostni jednani o obou transferech. Ani jeden nyni neni na prodej.
Сообщается, что отказ связан с участием клуба из Чехии в групповом раунде Лиги чемпионов. «Славия» участвует в последнем квалификационном раунде и рассчитывает попасть в групповую стадию, что позволит получить значительно большую прибыль, чем от продажи игроков.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что команда приобретёт ещё ряд футболистов, писал News.ru.