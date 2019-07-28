Систему видеоассистента рефери (VAR) впервые в истории применили на матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», передаёт с матча корреспондент News.ru.
Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что за VAR придётся заплатить около 700 млн рублей. В эту стоимость входят приобретение оборудования и расходы на трёхлетнюю эксплуатацию.
VAR — технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.
Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».