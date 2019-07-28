https://static.news.ru/photo/f9b47996-b154-11e9-87d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Систему видеоассистента рефери (VAR) впервые в истории применили на матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», передаёт с матча корреспондент News.ru.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что за VAR придётся заплатить около 700 млн рублей. В эту стоимость входят приобретение оборудования и расходы на трёхлетнюю эксплуатацию.

VAR — технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.

Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».