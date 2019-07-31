https://static.news.ru/photo/8a09f820-b3af-11e9-a68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig Mercer, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле стал игроком московского футбольного клуба «Спартак».

Немец стал третьим футболистом-чемпионом мира в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первым был бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за махачкалинский «Анжи». Вторым — соотечественник Шюррле — защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес.

В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.