Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле стал игроком московского футбольного клуба «Спартак».
Немец стал третьим футболистом-чемпионом мира в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первым был бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за махачкалинский «Анжи». Вторым — соотечественник Шюррле — защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес.
В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.
Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.