https://static.news.ru/photo/8ebaa30e-b465-11e9-bf47-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, ставший игроком московского футбольного клуба «Спартак», рассказал о подробностях перехода в стан «красно-белых».

У меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения «Спартака» у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт, — цитирует Шюррле Sport.de.

Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за «красно-белыми» остаётся право выкупа игрока.

В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

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