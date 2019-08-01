https://static.news.ru/photo/f3c2ed7e-b46a-11e9-a5ba-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: TEAM2/imago sportfotodienst/Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, ставший игроком московского футбольного клуба «Спартак», провёл первую тренировку в составе «красно-белых».

После традиционного коридора чемпион мира в составе сборной Германии провёл первое занятие под руководством Олега Кононова.

Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за москвичами остаётся право выкупа игрока.

В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.