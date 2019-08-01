Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, ставший игроком московского футбольного клуба «Спартак», провёл первую тренировку в составе «красно-белых».
После традиционного коридора чемпион мира в составе сборной Германии провёл первое занятие под руководством Олега Кононова.
Шюррле уже в Тарасовке!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Смотрите фоторепортаж с его первой тренировки у нас на сайте:
https://t.co/bo7Daib2XV #Шюррле #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/KtktUgXwiN August 1, 2019
Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за москвичами остаётся право выкупа игрока.
В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.
Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.