https://static.news.ru/photo/8b49a8a0-b2b7-11e9-a603-fa163e074e61_660.jpg Йордан Ларссон Фото: PETER HOLGERSSON/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак».

Как сообщает « СЭ », в случае успешного результата обследований с нападающими будут подписаны трудовые соглашения.

В завершившемся сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.

Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Ларссон, выступающий за «Норрчёпинг», в нынешнем сезоне лидирует в гонке бомбардиров шведской лиги — 11 голов в 16 матчах.

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