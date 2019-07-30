Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для московского футбольного клуба «Спартак».
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В завершившемся сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский «Фулхэм», за который в 24 матчах забил шесть голов.
Шюррле — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Ларссон, выступающий за «Норрчёпинг», в нынешнем сезоне лидирует в гонке бомбардиров шведской лиги — 11 голов в 16 матчах.
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