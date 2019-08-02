https://static.news.ru/photo/3205acd2-b544-11e9-b971-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: instagram.com/andreschuerrle

Немецкий атакующий полузащитник Андре Шюррле, арендованный московским «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до конца текущего сезона, прокомментировал свой переход в российский клуб.

В первую очередь самую большую ответственность я чувствую за хорошие выступления перед одноклубниками. Хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке». Я немного говорю по-русски. Безусловно, это тоже повлияло на моё решение, которое я обсудил со своей семьёй, — отметил Шюррле.

28-летний футболист, ставший чемпионом мира — 2014 в составе сборной Германии, заявил, что пришёл в «Спартак», потому что хочет добиться успеха именно с этим клубом и с нетерпением ждёт свой дебютный матч в составе «красно-белых».

Также Шюррле добавил, что не вёл переговоры о переходе в китайские клубы.

Я не рассматривал варианты в Китае. Со всем уважением к «Спартаку» я бы вообще не хотел говорить о переговорах с другими клубами. Я знаю, какой прессинг идёт отовсюду для любого игрока, надевающего красно-белую футболку. Я к этому привык, потому что не первый год в футболе. Это для меня не имеет значения. Главное — набрать форму, — заявил Шюррле на специальной пресс-конференции на «Открытие Арене» в Москве.

«Спартак» примет решение о выкупе контракта Андре Шюррле в мае 2020 года, писал ранее News.ru.