https://static.news.ru/photo/5e42cd16-9bc7-11e9-8a53-fa163e074e61_1024.jpg Флориана Исмаили Фото: MANUEL GEISSER/imago sportfotodienst/Global Look Press

Футболистка женской сборной Швейцарии 24-летняя Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.

Сообщается, что капитан швейцарского клуба «Янг Бойз» отплыла от берега на лодке вместе с подругой, нырнула в озеро и больше не появилась на поверхности воды.

В сообщении клуб Twitter отмечается, что поисковая операция, которую проводят спасательные службы, к настоящему моменту результатов не дала.