Футболистка женской сборной Швейцарии 24-летняя Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.
Сообщается, что капитан швейцарского клуба «Янг Бойз» отплыла от берега на лодке вместе с подругой, нырнула в озеро и больше не появилась на поверхности воды.
В сообщении клуб Twitter отмечается, что поисковая операция, которую проводят спасательные службы, к настоящему моменту результатов не дала.
YB-Spielerin Florijana Ismaili wird vermisst.—
https://t.co/ROM8Mts3tA #BSCYB pic.twitter.com/3lDujLQLh3
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