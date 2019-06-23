Капитан московского «Торпедо» Сергей Шустиков после разгрома «Шеффилда» (5:0) в товарищеском матче отметил, что гости были не в лучшей форме, так как находились в отпуске, а также добавил, что «чёрно-белым» пришлось нелегко, несмотря на крупный счёт.

— «Торпедо» сделало шаг вперёд, вышло в ФНЛ. Какие ощущения?

— Только положительные эмоции испытываем, а как ещё может быть? Хотим как можно скорее снова выступать в премьер-лиге, нацеливаемся на возвращение.

— Что понравилось?

— Отмечу поддержку болельщиков. Жалко, что не разрешают нам полностью стадион собрать, одну трибуну закрыли. Но пришли все те, кто хотел нас поддержать. Настоящий праздник.

— Что скажете об игре с «Шеффилдом»? Каково начинать подготовку к сезону с противостояния самому старому клубу в мире?

— Никакого мандража у нас точно не было, всего лишь обычная подготовка к сезону. У нас не так много времени остаётся до старта турнира в ФНЛ. Да, было интересно сойтись на поле со старейшим клубом, красивая история.

Капитан московского «Торпедо» Сергей Шустиков Сергей Булкин/News.ru

— Показалось, что гостей из Англии хватило минут на 50–55, а потом они рассыпались.

— Им было очень тяжело. Знаю, что игроки «Шеффилда» находились в отпуске, не в лучших кондициях. Да и «Торпедо» было непросто, особенно в первой половине, когда солнце жарило нещадно. Плюс мы сейчас на нагрузках.

— Насколько сильно чувствовалась разница в классе на поле?

— Не знаю. Мы сейчас под достаточно серьёзными нагрузками, поэтому очень хорошо, что мы выиграли и не пропустили.

— В составе «Шеффилда» были Евгений Савин и Эдгарс Гаурачс. Они усилили гостей?

— Они молодцы, добавили англичанам остроты. Но они, правда, тоже давно не играли, поэтому не смогли продемонстрировать свой лучший футбол.

— Во втором тайме у «Торпедо» было не очень много работы в обороне. Небось, перекинулись с Евгением парой слов? Он теперь знаменитый блогер.

— Конечно. Мы в подтрибунном помещении поговорили перед матчем, ну и во время игры смогли перекинуться парой слов.

— Что после матча игрокам говорил Сергей Игнашевич?

— Поздравил с победой, сказал, что работаем дальше в таком же темпе. Ничего такого.

— Поставленные на встречу задачи все выполнили?

— Это мы узнаем после выходного. Соберёмся, разберём встречу, и тогда главный тренер скажет нам о том, были ли поставленные цели достигнуты или нет.