Капитан и голкипер московского «Динамо» Антон Шунин после победы над екатеринбургским «Уралом» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России в эксклюзивном интервью News.ru отметил, что лишь три очка позволили бы прервать поток негатива, который лился на команду с начала текущего сезона.

— Какие эмоции сейчас испытываете? Это ведь первая победа на новой домашней арене.

— Эмоции только положительные, так как мы добились успеха при своей публике. В прошлом туре, когда мы принимали «Рубин», у нас не получилось сотворить на поле то, что мы задумывали, но это уже история. Все всё прекрасно понимали: нам просто надо было выйти сейчас и выиграть, что мы и сделали. Весь негатив, который шёл на нас, прервать можно было, лишь заработав в этой игре три очка.

— Если сравнивать составы «Динамо» сейчас и в предыдущей встрече, то можно увидеть сразу пять изменений. Комфортно ли вам было на поле, тем более что сразу два новых футболиста появились как раз в линии обороны?

— Это не ко мне вопросы, а к главному тренеру. В моей ситуации остаётся только выходить и играть. Впрочем, такая позиция у нас у каждого футболиста в команде.

— Правильно понимаю, что после поражения от «Рубина» удалось проделать неплохую работу над ошибками, так как сейчас «бело-голубые» показали футбол более высокого качества?

— Конечно, мы внесли корректировки, а также готовились к конкретному сопернику. Тренерский штаб объяснил нам, как взломать «Урал», как действовать на поле. Мы всё смогли воплотить на поле, и вот он, результат.

— После прошлого матча не было ли психологического давления? Болельщики даже стали требовать отставки Дмитрия Хохлова.

Игроки «Динамо» радуются забитому голу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург) Антон Денисов/РИА Новости

— Всегда есть давление, когда есть неудачный результат. Но это всё можно убрать, лишь побеждая и поднимаясь вверх в турнирной таблице. Я стараюсь не читать ничего такого в прессе до матча, а ребята в команде ничего подобного не обсуждают, никаких подобных слухов. Если анализировать всё то, что появляется в СМИ, то тогда вряд ли время останется на футбол. Очень хотелось добиться результата именно на домашней арене, победа над «Уралом» важна в плане эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать.

— Непривычно, что на «Динамо» стало ходить больше народа? В Химках мало когда количество зрителей переваливало за 10 тысяч, обычно было 6–​8. Сейчас же пришло больше 12 тысяч любителей футбола.

— Ходить стало больше, но это ведь ожидаемо — арена в Москве, рядом есть станции метро. Добираться людям до динамовской домашней арены стало намного удобнее. Плюс новая арена — тут гораздо комфортнее. Думаю, что с приходом положительного результата количество зрителей на трибунах будет постепенно увеличиваться.

— Что главный тренер сказал после встречи? На что сделал акцент?

— Давайте всё останется между нами и главным тренером. У нас сплочённый коллектив, поэтому не надо такие разговоры выливать в прессу. Могу только сказать, что он поблагодарил нас за достигнутый результат, а всё остальное пусть останется в раздевалке.