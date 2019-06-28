Шесть игроков футбольного клуба «Оренбург» подпишут новые контракты. У всех шестерых соглашения истекают 30 июня.
Все, кто находится на сборах, уже имеют контракты. У кого истекают, будет продление. Денис Попович также остаётся, — сообщил
ТАССчлен попечительского совета клуба Василий Столыпин
По итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице.
Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.