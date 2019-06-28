Фото: скриншот youtube.com/Футбольный Клуб "Оренбург"

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами клуба.

Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба, — приводит слова игрока «Чемпионат». В завершившемся сезоне...