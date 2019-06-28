Фото: скриншот youtube.com/Футбольный Клуб "Оренбург"

Шесть игроков футбольного клуба «Оренбург» подпишут новые контракты. У всех шестерых соглашения истекают 30 июня.

Все, кто находится на сборах, уже имеют контракты. У кого истекают, будет продление. Денис Попович также остаётся, — сообщил ТАСС член попечительского совета клуба Василий Столыпин

По итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.

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