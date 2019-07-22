Нападающий московского «Динамо» Рамиль Шейдаев после поражения команды от казанского «Рубина» (0:1) в матче второго тура премьер-лиги отметил, что «бело-голубые» постараются извлечь урок из этой осечки.

— Что скажете о прошедшей игре?

— У нас были очень хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. В команде все очень расстроены тем, что не удалось добиться результата в домашней встрече. Будем работать над ошибками, чтобы в будущем такfz ситуация не повторялась.

— В Туле вы были в стартовом составе, сейчас же появились на поле во втором тайме. В чём причина?

— Такое решение принял главный тренер, так что этот вопрос лучше адресовать ему. Я понимаю, что мне надо прибавлять ещё во многих аспектах, так что через тренировки буду доказывать свою состоятельность. Чтобы всегда играть, нужно постоянно доказывать, что ты лучший.

— Как оцените свою игру? Довольны?

— Нет, конечно. Меня выпускали для того, чтобы я забил гол, а у меня это не получилось. Поэтому никаких положительных эмоций сейчас нет, никакого удовлетворения.

— Почему у «бело-голубых» такая низкая реализация моментов? Один эпизод с выходом четырёх футболистов «Динамо» на одного Дюпина чего стоит. Он ведь должен был завершаться голом, но нет.

— Просто не получилось реализовать данный момент. Не знаю, в чём причина. Может быть, просто не повезло в этом эпизоде. Надеюсь, что в следующих встречах удача будет уже на нашей стороне.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Главный тренер Дмитрий Хохлов на пресс-конференции говорил, что не надо всё сваливать на отсутствие фарта, а отметил, что всё дело в недостатке исполнительного мастерства. Согласитесь с оценкой наставника?

— Можно. Нам надо больше работать на тренировках, оставлять себя всего на поле.

— В раздевалке была тишина или жёсткий разговор?

— Давайте опустим этот вопрос. То, что происходит в раздевалке, — это наше, внутренняя кухня команды. Пусть это останется между игроками и тренерским штабом.

— Но, судя по вашему выражению лица, там явно хороших слов не звучало, так?

— А разве кто-то может быть доволен тем, что мы проиграли у себя дома? Что ещё можно тут сказать? Все недовольны.

— Что скажете о стадионе «Динамо»?

— Все отлично. Очень хороший стадион. Красивый и большой.