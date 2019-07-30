Если на данном этапе сам Черчесов пойдёт в «Спартак», для клуба это идеальный вариант. Жёсткий человек со своими принципами, который может высказать мнение руководству о том, как именно достичь результата. Это как раз то, что нужно клубу. Особенно такому, как «Спартак», — цитирует Юрана « Советский спорт ».