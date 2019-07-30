Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран заявил, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов является отличной кандидатурой для того, чтобы стать главным тренером «красно-белых».
Если на данном этапе сам Черчесов пойдёт в «Спартак», для клуба это идеальный вариант. Жёсткий человек со своими принципами, который может высказать мнение руководству о том, как именно достичь результата. Это как раз то, что нужно клубу. Особенно такому, как «Спартак», — цитирует Юрана «Советский спорт».
На данный момент «Спартак» с четырьмя очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых» Фёдору Черенкову, писал News.ru.