https://static.news.ru/photo/ac34bc2a-a020-11e9-a237-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России.

Сложная игра первая официальная, много ошибались. Сложно рассчитывать на победу, пропуская три мяча. Проигрывать всегда неприятно. «Локомотив» с победой. Это хороший матч для того, чтобы убедиться, что нам ещё предстоит работать и работать, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.

Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».

В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Фёдор Смолов.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.