Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России.
Сложная игра первая официальная, много ошибались. Сложно рассчитывать на победу, пропуская три мяча. Проигрывать всегда неприятно. «Локомотив» с победой. Это хороший матч для того, чтобы убедиться, что нам ещё предстоит работать и работать, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.
Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».
В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Фёдор Смолов.
«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.