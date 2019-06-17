https://static.news.ru/photo/110e451a-910a-11e9-b027-fa163e074e61_1024.jpg Даниэль Себальос Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил полузащитнику Даниелю Себальосу, что на него не рассчитывает.

В свою очередь 22-летний игрок в ответ заявил, что не хочет работать под руководством французского специалиста, пишет издание AS.

Себальос перешёл в «Реал» из «Бетиса» в 2017 году за 16,5 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Испании он стал автором трёх забитых мячей в 23 матчах.

Ранее сообщалось о заявлении Себальоса и ещё троих игроков о том, что они не намерены покидать мадридцев, писал News.ru.