Аудиторы Счётной палаты нашли признаки нарушения в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где ведётся стройка ООО «Стадион „Спартак“» и «Ви Холдинг Девелопмент» общей площадью 224 га.
Застройщики возводят два комплекса недвижимости — жилой «Город на реке „Тушино-2018“» (160 га) и коммерческий «Тушино» (около 65 га).
17 июня Счётная палата опубликовала отчёт о проверке эффективности деятельности федеральных органов по передаче земельных участков в аренду, в котором обнаружены «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам».
Государственный аудитор Максим Рохмистров предложил направить итоги проверки в Росимущество, территориальное управление по Москве и Генпрокуратуру, сообщает
Поле стадиона «Открытие Арена», на котором выступает московский футбольный клуб «Спартак», пострадало после концерта музыкальной группы «Ленинград», ранее писал News.ru.