https://static.news.ru/photo/af89e83a-90dc-11e9-857b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аудиторы Счётной палаты нашли признаки нарушения в договорах по аренде бывшего Тушинского аэродрома, где ведётся стройка ООО «Стадион „Спартак“» и «Ви Холдинг Девелопмент» общей площадью 224 га.

Застройщики возводят два комплекса недвижимости — жилой «Город на реке „Тушино-2018“» (160 га) и коммерческий «Тушино» (около 65 га).

17 июня Счётная палата опубликовала отчёт о проверке эффективности деятельности федеральных органов по передаче земельных участков в аренду, в котором обнаружены «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам».

Государственный аудитор Максим Рохмистров предложил направить итоги проверки в Росимущество, территориальное управление по Москве и Генпрокуратуру, сообщает РБК .

Поле стадиона «Открытие Арена», на котором выступает московский футбольный клуб «Спартак», пострадало после концерта музыкальной группы «Ленинград», ранее писал News.ru.