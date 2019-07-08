Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил сборным Аргентины и Бразилии участвовать в Лиге наций.
Обе национальные команды ответили отказом, ссылаясь на столкновение с интересами Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает TNT Sports.
Предложение поступило после скандала в полуфинале Кубка Америки-2019, когда нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обвинил турнир в коррупции.
КОНМЕБОЛ может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения, писал News.ru.