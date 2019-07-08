Фото: Luis Vieira/AP Photo/TASS

Главный тренер сборной Бразилии Тите отреагировал на заявление о коррупции в Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) капитана Аргентины и футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси.

Необходимо уметь принимать поражения. Бразилия сыграла честно против Аргентины, — приводит слова Тите ESPN. Ранее после победы сборной Аргентины в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Перу со счётом...