Александр Головин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сборная России по футболу отреагировала на новый имидж полузащитника французского клуба «Монако» Александра Головина.

Уверены, на футбольном поле он будет принимать ещё больше светлых решений, — сообщает пресс-служба сборной на странице в Twitter.

В прошедшем сезоне Головин сыграл 35 матчей. В его активе восемь очков (четыре гола и четыре результативные передачи).

23-летний хавбек не собирается уходить из «Монако», писал News.ru.

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