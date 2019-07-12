Сборная России по футболу отреагировала на новый имидж полузащитника французского клуба «Монако» Александра Головина.
Уверены, на футбольном поле он будет принимать ещё больше светлых решений, — сообщает пресс-служба сборной на странице в Twitter.
У Саши Головина теперь в прямом смысле светлая голова Уверены, на футбольном после он будет принимать ещё больше светлых решений Как вам новый образ нашего полузащитника?— Сборная России (@TeamRussia)
pic.twitter.com/RJk8cWsUSw 11 июля 2019 г.
В прошедшем сезоне Головин сыграл 35 матчей. В его активе восемь очков (четыре гола и четыре результативные передачи).
23-летний хавбек не собирается уходить из «Монако», писал News.ru.