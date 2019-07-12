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Во время матча Северной региональной футбольной лиги в Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико) скончался 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель после того, как отбил пенальти.

Отбив пенальти грудью, от которого решался исход матча, вратарь побежал праздновать к своей команде и неожиданно упал. На матче не было бригады скорой помощи, и молодого человека отправили в больницу...