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В России не хотят, чтобы реформу еврокубков, предлагаемую Ассоциацией европейских клубов (ЕСА), одобрили.

Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) беспокоятся, что проект негативно отразится на календаре чемпионата России. Клубы единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года, — сообщается на...