Сборная России по футболу поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
В обновлённой версии подопечные Станислава Черчесова занимают 43-е место. В активе команды 1436 очков, сообщает официальный сайт
Лидерство за собой сохранила сборная Бельгии с 1746 очками, на втором месте расположилась французская команда (1718). Тройку лучших замыкает Бразилия (1681).
Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов назвал главную задачу для игроков национальной команды, писал News.ru.