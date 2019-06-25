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Во время матча Кубка Америки по футболу между сборными Уругвая и Чили на поле выбежал фанат в маске петуха.

Защитник чилийцев Гонсало Хара подбежал к хулигану, ударил его по ногам, свалив на газон. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал американскую модель Кинси Волански, выбежавшую на поле во время...