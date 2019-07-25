https://static.news.ru/photo/fb47d7fc-aeb7-11e9-8962-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд.

В новой таблице российская сборная поднялась на три строчки и теперь занимает 43-ю позицию с 1436 очками, сообщается на официальном сайте федерации.

Первое место за собой сохранила Бельгия, в активе которой 1746 очков. На втором расположилась французская команда (1718). Тройку лидеров замкнула сборная Бразилии с 1681 очком.

Сборная России по футболу сыграет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Бельгии в Санкт-Петербурге, писал News.ru.