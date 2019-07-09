Денис Черышев Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления полузащитника национальной команды Дениса Черышева.

Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1-2 недели он приступит к тренировкам в общей группе, — приводит слова Безуглова пресс-служба РФС.

Россиянин был заменён из-за травмы в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1). В завершившемся сезоне россиянин сыграл 41 матч на клубном уровне, забил четыре гола и отметился четырьмя передачами.

Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего Черышева, ранее писал News.ru.

News.ru в соцсетях