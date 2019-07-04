https://static.news.ru/photo/bc884aec-9e09-11e9-bfd4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lucio Tavora/Xinhua/Global Look Press

Второй полуфинал 46-го розыгрыша Кубка Америки принёс неожиданный результат: перуанская сборная со счётом 3:0 взяла верх над считавшейся фаворитом этой пары чилийской командой.

В матче, проходившем в бразильском Порту-Алегри, отличились Эдисон Флорес (21-я минута), Йошимар Йотун (38-я) и Паоло Герреро (90+1-я).

В компенсированное время второго тайма колумбийский арбитр Вильмар Ролдан с помощью видеоассистентов назначил пенальти в ворота перуанцев, однако нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас не сумел перехитрить голкипера Габриэля Ариаса, легко справившегося с навесным ударом по центру ворот.

В финале Кубка Америки сборная Перу сыграет с хозяевами турнира — бразильцами. Матч состоится в воскресенье, 7 июля, в Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе «Маракана».

Поединок за третье место, в котором встретятся команды Аргентины и Чили, пройдёт в субботу, 6 июля, в Сан-Паулу. Любопытно, что эти сборные дважды играли друг против друга в двух финалах предыдущих розыгрышей Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах. В обоих случаях титул завоёвывали чилийцы, побеждавшие соперника в сериях послематчевых пенальти.

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