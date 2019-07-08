https://static.news.ru/photo/5e3d8f72-a10d-11e9-a901-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nayra Halm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В финале 46-го Кубка Америки, проходившего в Бразилии, хозяева турнира со счётом 3:1 взяли верх над сборной Перу.

Одним из главных действующих лиц матча стал нападающий бразильцев Габриэл Жезус. На 15-й минуте он отдал голевой пас Эвертону, открывшему счёт в поединке. На третьей добавленной к первому тайму минуте форвард «Манчестер Сити» забил второй мяч пентакампеонов. А на 70-й минуте Жезус был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку.

Ещё два мяча в этой встрече были забиты с 11-метровых. У перуанцев на 44-й минуте отличился капитан команды Паоло Герреро, у хозяев турнира — форвард Ришарлисон на 90-й.

Сборная Бразилии продлила традицию завоёвывать титул на домашних Кубках Америки: это уже пятый трофей, выигранный в родных стенах. А всего Бразилия побеждала на девяти Кубках Америки — в 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 и 2019 годах.

Следующий розыгрыш континентального турнира для южноамериканских сборных пройдёт в 2020 году в Аргентине и Колумбии.

Ранее News.ru писал, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может отстранить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси от игр за национальную команду на два года за критику в адрес руководства этой организации.