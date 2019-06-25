https://static.news.ru/photo/3f3e80c8-9752-11e9-becb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bermuda Football/facebook.com

Сборная Бермудских островов по футболу обыграла команду Никарагуа в матче группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Для Бермуд эта победа стала первой для национальной команды за всю историю розыгрыша турнира.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.