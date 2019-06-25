Сборная Бермудских островов по футболу обыграла команду Никарагуа в матче группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
Для Бермуд эта победа стала первой для национальной команды за всю историю розыгрыша турнира.
Congratulations— Gold Cup 2019 (@GoldCup)
@BermudaFAon your first-ever #GoldCupwin!!! #BERvNCA #GoldCup2019 #ThisIsOurs pic.twitter.com/C9uP8UrJiy 25 июня 2019 г.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.