Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет выступать за команду в течение трёх месяцев. Именно на такой срок игрок оказался дисквалифицирован решением Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Также Месси придётся выплатить штраф в размере $50 тысяч. Первым днём дисквалификации считается 3 августа, сообщает
До 3 ноября, когда истечёт срок отлучения аргентинца от сборной, команда его страны проведёт товарищеские матчи против сборных Чили, Мексики и Германии.
Ранее News.ru сообщал, что Месси принёс извинения КОНМЕБОЛ, чиновников которой обвинил в коррупции во время Кубка Америки в Бразилии. Извинения футболиста были отправлены в комитет организации по этике. Месси после полуфинала против сборной Бразилии заявил, что федерация пытается сделать всё возможное, чтобы бразильцы победили.