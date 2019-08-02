https://static.news.ru/photo/647933b4-b59e-11e9-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет выступать за команду в течение трёх месяцев. Именно на такой срок игрок оказался дисквалифицирован решением Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Также Месси придётся выплатить штраф в размере $50 тысяч. Первым днём дисквалификации считается 3 августа, сообщает El Mundo .

До 3 ноября, когда истечёт срок отлучения аргентинца от сборной, команда его страны проведёт товарищеские матчи против сборных Чили, Мексики и Германии.

Ранее News.ru сообщал, что Месси принёс извинения КОНМЕБОЛ, чиновников которой обвинил в коррупции во время Кубка Америки в Бразилии. Извинения футболиста были отправлены в комитет организации по этике. Месси после полуфинала против сборной Бразилии заявил, что федерация пытается сделать всё возможное, чтобы бразильцы победили.