https://static.news.ru/photo/f8921c04-9443-11e9-883f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Самедов Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб «Крылья Советов».

Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально, — сказал 34-летний Самедов ТАСС .

Самедов перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» зимой 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах, сделав три голевые передачи в составе «Крыльев». За «Спартак» в этом сезоне он сыграл 12 матчей и отдал один результативный пас во всех турнирах.

В составе российской сборной Самедов участвовал в чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, а также чемпионате Европы — 2016.

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