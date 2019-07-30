https://static.news.ru/photo/62f192ac-b2ab-11e9-aff8-fa163e074e61_660.jpg Александр Самедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Всё это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! — написал Самедов в своём Instagram-аккаунте.

Самедов перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» зимой 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах, сделав три голевые передачи в составе «Крыльев». За «Спартак» в этом сезоне он сыграл 12 матчей и отдал один результативный пас во всех турнирах.

В составе российской сборной Самедов участвовал в чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, а также в чемпионате Европы — 2016.

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