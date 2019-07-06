Сальваторе Боккетти Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти, покинувший московский футбольный клуб «Спартак», опубликовал прощальное письмо, адресованное его болельщикам.

Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь её болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Ромб будет всегда в моём сердце. Один за всех и все за одного! — написал итальянец в своём Instagram-аккаунте.

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Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось , чтоб не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем , один, а теперь у меня есть самое ценное - семья, новые друзья и миллионы вас в моем сердце навсегда. Никогда не забуду все радости и невзгоды за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли Чемпионат России и Супер Кубок. Эти моменты навсегда останутся в моем сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но играть в майке Спартака. Благодарю всех, с кем работал. Желаю Спартаку новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь ее болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моем сердце. ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti)

Боккетти перешёл в московскую команду в 2013 году. В составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Действующий контракт истекал по окончании сезона-2019/20. Он провёл за «красно-белых» 115 матчей и забил пять мячей.

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