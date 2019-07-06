https://static.news.ru/photo/9028a062-9fff-11e9-ae6b-fa163e074e61_1024.jpg Сальваторе Боккетти Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти, покинувший московский футбольный клуб «Спартак», опубликовал прощальное письмо, адресованное его болельщикам.

Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь её болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Ромб будет всегда в моём сердце. Один за всех и все за одного! — написал итальянец в своём Instagram-аккаунте.

Боккетти перешёл в московскую команду в 2013 году. В составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Действующий контракт истекал по окончании сезона-2019/20. Он провёл за «красно-белых» 115 матчей и забил пять мячей.

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