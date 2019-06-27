Сборная Египта по футболу обыграла ДР Конго во втором матче группового этапа Кубка Африки со счётом 2:0.
На 25-й минуте первого тайма ворота соперника поразил Ахмед аль-Мухаммади, а на 43-й счёт увеличил Мохаммед Салах.
После двух туров сборная Египта расположилась на первом месте с шестью очками и обеспечила выход в плей-офф.
В активе Конго ноль очков. Команда лишилась возможности дальнейшего участия в Кубке Африки.
В последнем матче группового этапа Египет сыграет с Угандой, а Конго встретится с Зимбабве.
Это'О предложил Салаху перейти в «Барселону», ранее писал News.ru.