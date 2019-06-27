https://static.news.ru/photo/33a4ebd6-98aa-11e9-9f5e-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммед Салах Фото: ULMER/www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная Египта по футболу обыграла ДР Конго во втором матче группового этапа Кубка Африки со счётом 2:0.

На 25-й минуте первого тайма ворота соперника поразил Ахмед аль-Мухаммади, а на 43-й счёт увеличил Мохаммед Салах.

После двух туров сборная Египта расположилась на первом месте с шестью очками и обеспечила выход в плей-офф.

В активе Конго ноль очков. Команда лишилась возможности дальнейшего участия в Кубке Африки.

В последнем матче группового этапа Египет сыграет с Угандой, а Конго встретится с Зимбабве.

Это'О предложил Салаху перейти в «Барселону», ранее писал News.ru.