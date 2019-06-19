Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru прокомментировал перемены в казанском «Рубине», а также отметил, что руководство Республики Татарстан не бросит клуб в сложный период.

— Как относитесь к той ситуации, которая сложилась вокруг казанского «Рубина»? У команды поменялся тренерский штаб, а также ушли ведущие футболисты.

— Лучше по-честному отпустить игрока, если ты не можешь перед ним выполнять все взятые обязательства. Клуб старается сейчас жить по средствам. Могу лишь отметить, что положительным фактором для «Рубина» считается то, что у нас есть стыковые матчи, а значит, высока вероятность, что казанцы сохранят прописку. Вряд ли они напрямую покинут премьер-лигу.

— Стоит ли говорить о том, что у клуба из Татарстана большие финансовые трудности?

— Да, у них очень серьёзные проблемы. Плюс не стоит забывать, что «Рубин» — это частный клуб, поэтому не стоит ждать какой-то государственной поддержки. А спонсоры... Тут вполне подходит следующее высказывание: «Колхоз — это дело добровольное». Я так понимаю, что в последнее время мало кто хочет помогать коллективу, «Рубин» сейчас живёт за счёт продаж футболистов. До этого отпустили Азмуна в «Зенит», сейчас, к примеру, продали Калинина в «Динамо». На эти деньги они и существуют.

— Похожа ли нынешняя ситуация на ту, что сложилась несколько лет назад с «Томью»: они играли в элите молодыми футболистами?

— Ситуация сейчас просто один в один. Только у «Рубина» есть время подготовиться к старту сезона, а у «Томи» всё произошло по ходу чемпионата.

— Трансферы Дюпина, Данченко и Закирова — это нынешняя философия по строительству команды: берём подешевле и чтоб без больших запросов?

Первая тренировка Олега Данченко в составе «Рубина» ФК «Рубин» Казань/vk.com

— Очевидно, что есть какие-то определённые ограничения по зарплате, выше которых футболистов даже не рассматривают. Не исключено, что «Рубин» может перейти на европейскую систему работы — будет командой-донором. Готовить футболистов, а затем продавать их. А на полученные деньги продолжать жить.

— Верите, что казанцы смогут сохранить прописку в элите после таких изменений в составе?

— А почему нет? Те команды, которые сейчас пришли в элиту, я не думаю, что они будут на две головы сильнее казанцев. Пока о реальной силе «Сочи» и «Тамбова» не готов говорить. Вот начнётся сезон, тогда и будет пища для обсуждений. Плюс у них сейчас тоже активно меняется состав, комплектуются под премьер-лигу.

— Кто ещё из игроков может в ближайшее время покинуть Казань? Подберёзкин или Гранат?

— Вполне возможно. Но, как я понимаю, Гранат сейчас восстанавливается от травмы. На днях, к примеру, коллектив расстался с Александром Бухаровым.

— Как оцените тренерский талант Романа Шаронова? Не рано ли на него взвалили такую большую ношу? Не так просто комплектоваться с нуля, а также пытаться решать задачи по сохранению прописки.

— Тут палка о двух концах. С одной стороны, это хороший шанс проявить себя на тренерском поприще для Шаронова. Многие могут всю жизнь ждать такой возможности и не получить её. А тут у Романа все карты в руках. Если честно, то дубль казанцев, когда там работал Шаронов, лично меня не впечатлял. Дай бог, чтобы сейчас всё получилось. Шаронов хорошо знает возможности молодых футболистов, которые есть сейчас в его распоряжении.

— Нет ли угрозы банкротства?

— В Казани любят спорт, поэтому такого развития данной ситуации просто не допустят. Хочется верить в лучшее, тем более что «Рубин» всегда вызывал у всех симпатию. Команда была чемпионом, выступала в еврокубках. Дай бог, чтобы у них всё наладилось. Понятно, что частный клуб частному клубу рознь.