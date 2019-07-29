Бразильская полиция сняла с нападающего сборной Бразилии и футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара обвинения в изнасиловании.
Правоохранительные органы не нашли в материалах обвинения свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности форварда, сообщает
Прокуратура может обжаловать решение в течение 15 дней после решения полиции.
Заявление об изнасиловании было зарегистрировано 31 мая в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару. После обвинения футболист опубликовал в своём Instagram видеообращение, в котором отрицал причастность к преступлению.
Обвинившую Неймара в изнасиловании девушку заподозрили в вымогательстве, ранее писал News.ru.