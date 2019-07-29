https://static.news.ru/photo/948dbd36-b292-11e9-bcb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dudu Macedo, via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Бразильская полиция сняла с нападающего сборной Бразилии и футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара обвинения в изнасиловании.

Правоохранительные органы не нашли в материалах обвинения свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности форварда, сообщает Globo со ссылкой на заключение следствия.

Прокуратура может обжаловать решение в течение 15 дней после решения полиции.

Заявление об изнасиловании было зарегистрировано 31 мая в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару. После обвинения футболист опубликовал в своём Instagram видеообращение, в котором отрицал причастность к преступлению.

Обвинившую Неймара в изнасиловании девушку заподозрили в вымогательстве, ранее писал News.ru.