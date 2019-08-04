Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет вернуться в английский «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера.
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Руни выступал за «МЮ» с 2004 по 2017 годы.
В августе прошлого года британец объявил о завершении карьеры в национальной команде. За сборную он отыграл 119 матчей, в которых отметился 53 голами. Уэйн признан лучшим бомбардиром команды за всю её историю.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.