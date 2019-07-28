https://static.news.ru/photo/c0db2e86-b130-11e9-bd68-fa163e074e61_1024.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» поставило ультиматум главному тренеру Олегу Кононову.

Как сообщает Eurofootball , 53-летнему Кононову дали пять матчей на исправление ситуации с командой. Судьбу специалиста решат встречи против «Динамо», «Туна», «Ахмата» и ЦСКА.

Также сообщается, что наставник будет немедленно уволен в случае невыхода «красно-белых» в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

На данный момент «Спартак» с четырьмя очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых» Фёдору Черенкову, писал News.ru.