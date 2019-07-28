Руководство московского футбольного клуба «Спартак» поставило ультиматум главному тренеру Олегу Кононову.
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Также сообщается, что наставник будет немедленно уволен в случае невыхода «красно-белых» в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
На данный момент «Спартак» с четырьмя очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых» Фёдору Черенкову, писал News.ru.