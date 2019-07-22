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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своей болезни накануне матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

Футболист пожаловался на недомогание и сильную боль в горле, которая не давала ему даже поесть. Дзюба пообещал, что выйдет на поле в любом состоянии, так как сейчас важно набирать очки...