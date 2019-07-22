https://static.news.ru/photo/85608326-ac51-11e9-97eb-fa163e074e61_1024.jpgВячеслав Подберёзкин (слева)Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче между «Динамо» — «Рубин» стал полузащитник казанцев Вячеслав Подберёзкин.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Рубина», несмотря на то, что команда играла в меньшинстве. На 36-й минуте удалили полузащитника Евгения Башкирова, который получил вторую жёлтую карточку. Автором единственного гола на 93-минуте стал нападающий Бека Микелтадзе.