Вячеслав Подберёзкин (слева) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче между «Динамо» — «Рубин» стал полузащитник казанцев Вячеслав Подберёзкин.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Рубина», несмотря на то, что команда играла в меньшинстве. На 36-й минуте удалили полузащитника Евгения Башкирова, который получил вторую жёлтую карточку. Автором единственного гола на 93-минуте стал нападающий Бека Микелтадзе.

Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над московским «Динамо», писал News.ru.

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