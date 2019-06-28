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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что попросил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил выступления за национальную команду, не менять номер телефона.

Я попросил Акинфеева не менять телефон? Ситуации бывают разные. Мы это уже прожили с Сергеем Игнашевичем. В самый решающий момент он нам помог, — цитирует Черчесова пресс-служба ЦСКА. Акинфеев завершил...