Зурико Давиташвили Фото: vk.com/fcrk

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о подписании грузинского полузащитника Зурико Давиташвили.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 18-летним игроком подписан на три года.

В завершившемся сезоне футболист защищал цвета «Локомотива» из Тбилиси, за который он провёл 18 матчей в национальном первенстве и забил два мяча.

Ранее News.ru писал, что бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал игроком грозненского «Ахмата».

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