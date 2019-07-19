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Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар не отправился с командой на сбор в Германию.

Парижане опубликовали в своём официальном Twitter-аккаунте список из 23 игроков на товарищеский матч против «Нюрнберга». Неймара в нём не оказалось. Бразильский форвард хочет ускорить процесс трансфера в «Барселону» и рассчитывает...