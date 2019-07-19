Исландский форвард футбольного клуба «Ростов» Видар Кьяртанссон стал игроком казанского «Рубина».
Как сообщает официальный сайт казанского клуба, арендное соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один сезон.
Видар Кьяртанссон перешёл из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды!— «Рубин» Казань (@fcrk)
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Кьяртанссон перешёл в «Ростов» прошлым летом из израильского «Маккаби».
В сезоне-2018/19 исландец провёл восемь матчей в РПЛ, в которых сделал одну результативную передачу.
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