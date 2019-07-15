Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Вячеслав Подберёзкин стал новым капитаном команды.
Предыдущим капитаном команды был Владимир Гранат.
Вячеслав Подбёрезкин новый капитан «Рубина»— «Рубин» Казань (@fcrk)
Вице-капитанами игроки нашей команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова.
pic.twitter.com/3GCS5AsgRu July 15, 2019
Вице-капитанами были выбраны Виталий Денисов и Евгений Башкиров.
27-летний Подберёзкин перешёл в «Рубин» в 2018 году.
Ранее News.ru писал, что стало известно, когда вступят в силу новые правила в футболе.