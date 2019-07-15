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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года поступило рекордное количество заявок.

За первый этап, который стартовал 12 июня и завершился 12 июля, болельщики оставили 19,3 млн заявок. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате 2016 года во Франции, когда количество заявок составило...