Вячеслав Подберёзкин Фото: instagram.com/bereza_jr

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Вячеслав Подберёзкин стал новым капитаном команды.

Предыдущим капитаном команды был Владимир Гранат.

Вице-капитанами были выбраны Виталий Денисов и Евгений Башкиров.

27-летний Подберёзкин перешёл в «Рубин» в 2018 году.

Ранее News.ru писал, что стало известно, когда вступят в силу новые правила в футболе.

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