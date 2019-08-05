https://static.news.ru/photo/627836c0-b795-11e9-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» (Казань) на своём официальном сайте выступил с заявлением, где разъяснил, почему возникла проблема с допуском на стадион «Центральный» на матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (0:1).

К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди. Внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД, — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на арену заблаговременно.

Со своей стороны ФК «Рубин» приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча, — сказано на сайте.

Болельщики и представители прессы долго не могли попасть на площадку из-за больших очередей. Матч «Рубин» — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для Центрального стадиона, побив показатели, установленные ещё в 2014 году.

Ранее футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором ответил на обвинения в расизме со стороны иностранных СМИ, писал News.ru.