https://static.news.ru/photo/4f829224-a230-11e9-8faa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с нового сезона будет очень жёсткий критерий отбора стадионов.

Будет очень жёсткий критерий отбора, но мы будем играть практически на всех аренах. Стадионы соответствуют всем критериям, в том числе и арена тульского «Арсенала», — передаёт слова Прядкина корреспондент News.ru.

В свою очередь, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин заявил, что принято дополнительное лицензирование для клубов РПЛ.

Мы приняли дополнительное лицензирование для клубов РПЛ. Спортивный критерий — основной, но он не единственный. Клубы должны соответствовать ряду инфраструктурных качеств, стадионы должны быть не ниже первой категории. Это утверждено исполкомом, — сказал Савин.

Он добавил, что «Тамбов» воспользовался возможностью, которая есть только в этом году, и заявил арену в Саранске.

В следующем году такого не будет, клубы сейчас уже должны думать о стадионах на следующий сезон, — заключил Савин, слова которого передаёт корреспондент News.ru.

Прдякин добавил, что на данный момент у «Оренбурга» нет стадиона первой категории, поэтому они будут играть в Самаре, но у РПЛ есть предложение к Российскому футбольному союзу (РФС) понизить категорию, особенно к региональным клубам.

У Оренбурга всё соответствует, за исключением вместимости. Мы говорим сейчас о снижении вместимости до 8 тысяч. Зачем искать 25-30 тысячники, если не смогут приходить? — сказал глава лиги.

Ранее Прядкин назвал причины отставания чемпионата России от других лиг Европы, писал News.ru.