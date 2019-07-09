Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с нового сезона будет очень жёсткий критерий отбора стадионов.
Будет очень жёсткий критерий отбора, но мы будем играть практически на всех аренах. Стадионы соответствуют всем критериям, в том числе и арена тульского «Арсенала», — передаёт слова Прядкина корреспондент News.ru.
В свою очередь, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин заявил, что принято дополнительное лицензирование для клубов РПЛ.
Мы приняли дополнительное лицензирование для клубов РПЛ. Спортивный критерий — основной, но он не единственный. Клубы должны соответствовать ряду инфраструктурных качеств, стадионы должны быть не ниже первой категории. Это утверждено исполкомом, — сказал Савин.
Он добавил, что «Тамбов» воспользовался возможностью, которая есть только в этом году, и заявил арену в Саранске.
В следующем году такого не будет, клубы сейчас уже должны думать о стадионах на следующий сезон, — заключил Савин, слова которого передаёт корреспондент News.ru.
Прдякин добавил, что на данный момент у «Оренбурга» нет стадиона первой категории, поэтому они будут играть в Самаре, но у РПЛ есть предложение к Российскому футбольному союзу (РФС) понизить категорию, особенно к региональным клубам.
У Оренбурга всё соответствует, за исключением вместимости. Мы говорим сейчас о снижении вместимости до 8 тысяч. Зачем искать 25-30 тысячники, если не смогут приходить? — сказал глава лиги.
Ранее Прядкин назвал причины отставания чемпионата России от других лиг Европы, писал News.ru.