Российская премьер-лига отказалась от переноса запланированного на 3 августа матча четвёртого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо». Полиция просила отменить встречу из-за готовящихся протестов москвичей в связи с отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
На переговорах МВД, РПЛ, «Спартака» и «Динамо» по вопросу переноса матча двух команд из-за несогласованной акции протеста оппозиции в Москве было принято решение провести встречу согласно календарю, — сообщает РБК-спорт со ссылкой на собственные источники.
Против отмены или переноса матча консолидированно выступили представители РПЛ и двух футбольных клубов.
У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию, — подчеркнул источник.
Другой собеседник издания пояснил, что практика подобных обращений от МВД в РПЛ существует из-за желания «перестраховаться» в случае реального обострения обстановки.
Таким образом, встреча «Динамо» и «Спартака» состоится 3 августа в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена» в Тушино.