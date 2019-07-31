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Южнокорейские болельщики намерены подать в суд иск на €50 млн к организаторам футбольного матча в Сеуле, в котором не принял участие футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Товарищеский матч между туринским клубом и сборной всех звёзд южнокорейской К-Лиги в Сеуле завершился 26 июля со счётом 3:3. Именитый португалец должен был принять в нём участие, но остался на...